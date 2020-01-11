رئيس فلاي بغداد: 4 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة وتشغيل أول رحلة لشرم الشيخ خلال موسم الصيف

أعرب رئيس شركة الطيران “فلاي بغداد ” بشير الشابني عن سعادته بتدشين خط جديد من مطار النجف الدولي إلي مطار القاهرة الدولي، متقدمًا بالشكر لكافة الجهات المعنية بمطار القاهرة وسلطة الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات وصول أول رحلة إلي القاهرة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، السبت، خلال الاحتفال بوصول أول رحلة لشركة فلاي بغداد إلي مطار القاهرة الدولي.

وقال الشابني إنه من المخطط حاليا تشغيل رحلة فقط أسبوعيا، على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلي رحلتين، ثم 4 رحلات خلال الموسم الصيفي القادم؛ للسائحين الراغبين بقضاء عطلة الصيف في الأماكن السياحية بمصر، مضيفا أن مصر واجهة أساسية للسائح العراقي، حيث يرغب دائما في السفر إليها، خاصة أن هناك طلابا يذهبون لمصر للدراسة، وهناك أيضا مقيمون عراقيون بمصر.

وأوضح أن الشركة تحمل شعار “سعر أقل سفر أكثر”، حيث نعتمد دائما علي تقديم أفضل سعر للمسافرين، لكي يستطيع الجميع شراء تذكرة فلاي بغداد، مؤكدا أن الشركة تحرص علي الالتزام بالتوقيت المدون علي تذكرة السفر، وهو ما نال استحسان المسافرين علي شركة فلاي بغداد .

وأشار رئيس شركة فلاي بغداد،إلى أن الشركة تطلق رحلاتها إلي 15 وجهة، ومؤخرا تم افتتاح خط جديد إلي البحرين لتشغيل رحلات مباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار بغداد الدولي مرتين أسبوعيًا، ومن المقرر أن يتم افتتاح خطين جديدين إلي بكستان والهند خلال شهر فبراير المقبل، وحصلت الشركة على كافة الموافقات من قبل سلطة الطيران المدني في الدولتين . وعن أسطول الشركة قال رئيس فلاي بغداد، إن مجموع أسطول الشركة الحالي 4 طائرات ، تمتلك منهم الشركة 3 طائرات من طراز بوينج 737 ، وطائرة أخري بنظام الإيجار طويل المدي من نفس الطراز، مؤكدا أن الشركة تحرص خلال الفترة المقبلة علي امتلاك كافة الطائرات وإلغاء نظام التأجير، وهناك مناقشات لشراء طائرة جديدة من طراز بوينج 737 حيث من المقرر أن تنضم لأسطول الشركة خلال شهر يونيو من العام الجاري.

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