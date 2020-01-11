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وزير الخارجية البريطاني: احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي.
وكانت السلطان الإيرانية احتجزت المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه محتجين ضد الحكومة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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