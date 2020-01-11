وزير الخارجية البريطاني: احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي.

وكانت السلطان الإيرانية احتجزت المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه محتجين ضد الحكومة.

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