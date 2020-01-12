تشافي: لا أستطيع إخفاء حلمي بتدريب برشلونة

ومع زيادة التقارير حول اقتراب تشافي من خلافة إرنستو فالفيردي، لم يخف المدرب تلك الأنباء.

وقال تشافي: “بكل تأكيد لا أقدر إخفاء حلمي بتدريب برشلونة يوما ما”.

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على الريان في كأس قطر برباعية مقابل هدف “أحلم بتدريب برشلونة ولكن الآن تركيزي فقط مع السد القطري ولقاء نهائي الكأس”.

وتابع “تركيزي الآن فقط على لقاء الدحيل في نهائي الكأس”.

وعن عقده جلسة مع أبيدال، قال تشافي: “أبيدال صديقي وتحدثنا في العديد من الأمور. لن أقدر على ذكر كل ما تحدثنا عنه”.

وأشار “لا أستيطع أن أنكر جلوسي مع أبيدال ولكننا تحدثنا في العديد من الأمور وجاء هنا لرؤية عثمان ديمبلي”.

وشدد “كما ذكرت، كل تركيزي الآن مع السد”.

ويلعب السد القطري أمام الدحيل يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس قطر.

تشافي أسطورة برشلونة بدأ مسيرته التدريبية مطلع الموسم الجاري مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 39 عاما قاد بطل الدوري القطري في 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر 10، واحتل المركز السادس في كأس العالم للأندية.

المدرب السابق لفالنسيا وبيلباو تولى تدريب برشلونة في يوليو 2017، ومنذ ذلك الحين درب الفريق في 145 مباراة فاز في 97 منهم وتعادل 32 وخسر 16.

وحصد فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا.

فشل فالفيردي الأكبر جاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسختين الماضيتين على يد روما ثم ليفربول في عودتين شهيرتين بإسمي كوستاس مانولاس، وديفوك أوريجي.

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