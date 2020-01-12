عاصفة قوية تجتاح جنوبي الولايات المتحدة

قتل 7 أشخاص على الأقل في عاصفة تسببت في إلحاق الدمار جنوبي الولايات المتحدة .

وتسببت ال عاصفة على مدار يومين في مقتل 3 أشخاص في لويزيانا ومثلهم في ألاباما ورجل آخر في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، بعد أن وصل الإعصار للمنطقة “تسببت ال عاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما”.

وأضاف مكتب الشريف، أن “ال عاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مائتي قدم (61 مترا)”.

وفي الوقت نفسه تسببت ال عاصفة في انقطاع كبير في التيار الكهربائي. واعتبارًا من بعد ظهر السبت، تعرض عشرات آلاف الأشخاص إلى انقطاع في التيار الكهربائي، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

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