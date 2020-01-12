سلطان عمان الجديد يستقبل وزير الخارجية الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق استقبل، صباح اليوم الأحد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف .

وكان ظريف وصل إلى العاصمة العمانية مسقط في وقت سابق للمشاركة في مراسم تأبين السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض. وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية أخرى.

كما سبق أن قامت السلطنة بجهود وساطة لتخفيف التوترات الإقليمية.

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