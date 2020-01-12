الرئاسي يعلن وقف إطلاق النار

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل «السبت-الأحد»، وأكد الشروع فورًا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الهدنة تحت دعم وإشراف الأمم المتحدة.

وجدد المجلس دعمه المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال «مؤتمر ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية»، ولكنه في نفس الوقت شدد على «حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر (القيادة العامة)» حسب بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» الأحد.

ودعا المجلس جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى «دعم مسار الحل السلمي إيجابيًا وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص».

وخلى بيان المجلس الرئاسي من الإشارة إلى الشرط الذي وضعه رئيسه فائز السراج خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، السبت، لقبول الهدنة، والخاص بانسحاب قوات القيادة العامة إلى ما قبل 4 أبريل 2019، وهو الموعد الذي بدأت فيه الحرب في طرابلس.

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