المعركة الأخيرة للمستبدين/The Dictators’ Last Stand

العنوان

The Dictators’ Last Stand

المعركة الأخيرة للمستبدين

المؤلف

ياسشا مونك

صادر عن

فورين أفيرز

التاريخ

سبتمبر/ أكتوبر 2019

الرجل الكبير الصغير: أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس، مايو 2019

لقد كان عقدا جيدا للدكتاتورية. فقد نما التأثير العالمي لأقوى دول العالم استبدادية، الصين وروسيا، بسرعة. ولأول مرة منذ أواخر القرن التاسع عشر، يساوي الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للدول الاستبدادية الآن، أو يتجاوز، نظيره في الديمقراطيات الليبرالية الغربية. وحتى من الناحية الأيديولوجية، يبدو أن المستبدين في موقف هجومي: وفي قمة مجموعة العشرين في يونيو، على سبيل المثال، تخلى الرئيس فلاديمير بوتين عن ادعائه الطبيعي بأن روسيا تلتزم بالمعايير الديمقراطية الليبرالية، وأعلن بدلاً من ذلك أن “الليبرالية الحديثة” أصبحت عفا عليها الزمن.”

وعلى العكس، لقد كان عقدًا رهيبًا للديمقراطية. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، أصبح العالم الآن في عامه الثالث عشر على التوالي من الركود الديمقراطي العالمي. لقد انهارت الديمقراطيات أو تآكلت في كل منطقة، من بوروندي إلى المجر وتايلاند وفنزويلا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المؤسسات الديمقراطية أثبتت أنها هشة بشكل مدهش في البلدان التي كانت فيما مضى تبدو مستقرة وآمنة.

في عام 2014، اقترحت في هذه الصفحات أن موجة متزايدة من الأحزاب الشعبوية والمرشحين الشعبويين يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسات الديمقراطية. وفي ذلك الوقت، كانت حجتي محل خلاف واسع. لقد توصل الإجماع العلمي إلى أن الديماغوجيين لن يفوزوا أبدًا بالسلطة في الديمقراطيات الراسخة لأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وحتى لو فعلوا ذلك، فسيكونون مقيدين بالمؤسسات القوية لتلك البلدان والمجتمعات المدنية النابضة بالحياة. واليوم، قد مات هذا الإجماع القديم. لقد أظهر صعود دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وجير بولسونارو في البرازيل أن الشعبويين يستطيعون حقًا الفوز بالسلطة في بعض من أكثر الديمقراطيات ثراءً ورسوخا في العالم. وقد أظهر التآكل السريع للديمقراطية في بلدان مثل المجر وفنزويلا أن الشعبويين يستطيعون حقًا تحويل بلدانهم إلى أنظمة استبدادية تنافسية أو ديكتاتوريات مباشرة. وأصبحت الحجة المثيرة للجدل التي قدمتها قبل خمس سنوات هي الحكمة التقليدية اليوم.

لكن هذا الإجماع الجديد أصبح الآن في خطر التصلب إلى عقيدة مضللة بنفس القدر. وفي حين اعتاد العلماء أن يكون الأمر مجرد مسألة وقت حتى يتم إجبار بعض الأنظمة الاستبدادية الأقوى في العالم على التحول إلى الديمقراطية، فإنهم يقرون الآن بسهولة بالغة أن هذه الأنظمة قد حلت بشكل دائم التحدي المتمثل في الحفاظ على شرعيتها. وبعد الاعتقاد بأن الديمقراطية الليبرالية كانت نقطة النهاية الواضحة للتطور السياسي للبشرية، يفترض الكثير من الخبراء الآن أن مليارات الأشخاص حول العالم سيخسرون بسعادة الحرية الفردية وتقرير المصير الجماعي. وقد افسح التفاؤل الساذج الطريق أمام التشاؤم المبكر.

إذا كان العقد الماضي سيئًا بالنسبة للديمقراطية، فقد يتبين أن العقد التالي سيكون قاسياً بشكل مفاجئ على المستبدين.

الأرثوذكسية الجديدة مضللة بشكل خاص بشأن المستقبل طويل الأجل للحكومات التي تعد بإعادة السلطة إلى الشعب ولكنها تؤدي إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية. وتشترك هذه الديكتاتوريات الشعبوية، في دول مثل المجر وتركيا وفنزويلا، في سمتين مهمتين: أولاً، جاء حكامها إلى السلطة من خلال الفوز في انتخابات حرة ونزيهة برسالة معادية للنخبوية ومناهضة للتعددية. وثانياً، استخدم هؤلاء القادة فيما بعد تلك الانتصارات لتركيز السلطة بأيديهم عن طريق إضعاف استقلالية المؤسسات الرئيسية، مثل القضاء؛ أو تقليص قدرة أحزاب المعارضة على التنظيم؛ أو تقويض وسائل الإعلام الهامة. (بعبارة “الديكتاتوريات الشعبوية”، أعني الديكتاتورية الصريحة، التي لم تعد لدى المعارضة فيها فرصة حقيقية لإسقاط الحكومة من خلال الانتخابات، والأنظمة الاستبدادية التنافسية، التي تحتفظ فيها الانتخابات بأهمية حقيقية على الرغم من أن المعارضة مجبرة على القتال في ملعب متفاوت للغاية.)

وفقا للأرثوذكسية الجديدة، فإن التهديد الشعبوي للديمقراطية الليبرالية هو طريق ذو اتجاه واحد. بمجرد أن يتمكن القادة الأقوياء من تركيز السلطة بأيديهم، فإن لعبة المعارضة ستنتهي. وإذا استسلم عدد كبير من الدول للديكتاتورية الشعبوية على مدار السنوات القادمة، فإن النظرة المستقبلية للديموقراطية الليبرالية على المدى البعيد ستكون قاتمة للغاية.

لكن هذه الرواية تتجاهل عاملاً حاسماً: حيث تعتمد شرعية الديكتاتوريين الشعبويين على قدرتهم على الحفاظ على الوهم الذي يتحدثون به عن “الشعب”. وكلما ركزت هذه القيادات في أيديهم على السلطة، كلما بدا هذا التظاهر أقل منطقية. وهذا يثير احتمال وجود حلقة مفرغة من الشرعية الشعبية: فعندما تخمد الأزمة الداخلية أو الصدمة الخارجية شعبية النظام الشعبوي، يجب أن يلجأ هذا النظام إلى الاضطهاد العلني أكثر فأكثر لإدامة سلطته. لكن كلما زاد قمعه بشكل علني، كلما تكشفت جسامة ادعائه بالحكم باسم الشعب. وكما أدركت شرائح أكبر من الشعب أنهم معرضون لخطر فقدان حرياتهم، قد تزداد معارضة النظام قوة وأقوى.

والنتيجة النهائية لهذا الصراع ليست مسبقة بأي حال من الأحوال. ولكن إذا كان العقد الماضي سيئًا للغاية بالنسبة للديمقراطية، فقد يتبين أن العقد التالي سيكون قاسياً بشكل مفاجئ على المستبدين.

الرئيس البرازيلي يير بولسونارو في برازيليا، يوليو 2019

معضلة أردوغان

في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، سيطر الزعماء الشعبويون على أعلى مستويات القوة على مدار الأعوام القليلة الماضية فقط. وفي تركيا، على النقيض من ذلك، ظل رجب طيب أردوغان في السلطة منذ ما يقرب من عقدين. وبالتالي، تقدم البلاد دراسة حالة مثالية لكلا من الطريقة التي يمكن بها للديكتاتوريين الشعبويين الاستيلاء على السلطة والتحدي الذي يواجهونه عندما يؤدي القمع العلني المتزايد إلى تآكل شرعيتهم.

أصبح أردوغان رئيسًا للوزراء في عام 2003 من خلال العمل على منصة شعبوية أصيلة. وادعى أن النظام السياسي في تركيا ليس ديمقراطياً حقاً، حيث تسيطر نخبة صغيرة على البلاد، وتستغل إرادة الشعب كلما تجرأ على التمرد ضد تفضيلات النخبة. والقائد الشجاع فقط الذي يمثل حقًا الأتراك العاديين هو القادر على الوقوف ضد تلك النخبة وإعادة السلطة إلى الشعب.

كان لديه نقطة. فقط سيطرت النخبة العلمانية في تركيا على البلاد طوال قرن من الزمان، وعقلت الديمقراطية كلما فشلت في الوصول إلى طريقها؛ وفي الفترة بين عامي 1960 و1997، شهدت البلاد أربعة انقلابات. ولكن على الرغم من أن تشخيص أردوغان للمشكلة كان صحيحًا إلى حد كبير، إلا أن علاجه الموعود كان أسوأ من المرض. وبدلاً من نقل السلطة إلى الشعب، أعاد توزيعها على نخبة جديدة من صنعه. وعلى مدار الأعوام الستة عشر التي أمضاها في السلطة – كرئيس للوزراء، ثم بعد عام 2014، كرئيس للدولة – قام أردوغان بتطهير المعارضين من الجيش؛ وتعيين المخترقين الحزبيين في المحاكم واللجان الانتخابية؛ وفصل عشرات الآلاف من المعلمين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية؛ وسجن عددا هائلا من الكتاب والصحفيين.

على الرغم من توحيد أردوغان للسلطة في يديه، فقد استغل قدرته على الفوز في الانتخابات للحفاظ على الرواية التي غذت صعوده. فقد كان الزعيم المنتخب بحرية للجمهورية التركية. وكان منتقدوه خونة أو إرهابيين كانوا يتجاهلون إرادة الشعب. وعلى الرغم من أن المراقبين الدوليين اعتبروا الانتخابات التركية معيبة للغاية، وبدأ العلماء السياسيون في تصنيف البلاد على أنها نظام استبدادي تنافسي، إلا أن هذه الرواية ساعدت أردوغان على تعزيز الدعم بين شريحة كبيرة من الشعب. وطالما أنه فاز، كان بإمكانه الحصول على كعكته وأكلها، أيضًا: إن قبضته المستمرة على النظام قد أخلت بتوازن الملعب الانتخابي، مما جعل من الأسهل عليه الفوز بتفويض شعبي. وهذا التفويض، بدوره، ساعد في إضفاء الشرعية على حكمه، مما سمح له بتشديد قبضته على النظام.

ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت رواية أردوغان حول الشرعية – مجموعة الادعاءات التي يبرر بها حكمه – في الانهيار. وفي عام 2018، وقع الاقتصاد التركي أخيرًا في ركود نتيجة سوء إدارة أردوغان. وفي الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس الماضي، خسر حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان أنقرة، عاصمة تركيا، وإسطنبول، أكبر مدنها. ولأول مرة منذ توليه المنصب، واجه أردوغان خيارًا صعبًا: إما التخلي عن بعض سلطته من خلال قبول الهزيمة أو تقويض قصة شرعيته من خلال رفض نتائج الانتخابات.

اختار أردوغان الخيار الأخير. وفي غضون أسابيع من الانتخابات البلدية في إسطنبول، نقض مجلس الانتخابات التركي نتائجها وأمر بإعادتها في منتصف يونيو. وتبين أن هذا خطأ كبير في الحسابات. وغضب عدد كبير من سكان إسطنبول الذين أيدوا أردوغان سابقًا وحزبه بسبب تحديه العلني للإرادة الشعبية التي انقلبت عليه. وتعرض مرشح حزب العدالة والتنمية لهزيمة أكبر بكثير في الانتخابات الثانية.

بعد أن حاول أردوغان وفشل في إبطال إرادة الشعب، يواجه الآن احتمال دوامة الهبوط. ونظرا لأنه فقد قدرا كبيرا من شرعيته، فهو يعتمد أكثر على التدابير القمعية للتمسك بالسلطة. لكن كلما اضطهد شعبه بشكل صارخ، كلما عانت شرعيته أكثر.

الآثار المترتبة على هذا التحول تتجاوز تركيا. لقد أثبت الشعوبيون الاستبداديون أنهم قادرون بشكل مخيف على هزيمة المعارضين الديمقراطيين. لكن كما توضح حالة أردوغان، سوف يواجهون في النهاية تحديات خطيرة خاصة بهم.

صورة لأردوغان في مدينة بورصة، تركيا، أبريل 2019، غوران توماسيفيتش / رويترز

مستقبل استبدادي؟

من المغري إصباغ المخاطر في الصراع بين الشعوبيين السلطويين والمؤسسات الديمقراطية بصبغة وجودية. وإذا تمكن الشعبويون من السيطرة الفعالة على المؤسسات الرئيسية، مثل القضاء واللجنة الانتخابية، فقد ماتت الديمقراطية. لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه. بعد كل شيء، تشير المؤلفات الغنية إلى أن جميع أنواع الديكتاتوريات، تاريخياً، كانت عرضة بشكل ملحوظ للتحديات الديمقراطية.

بين نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي، على سبيل المثال، حظيت الديكتاتوريات بفرصة بنسبة 2 في المائة للانهيار في أي سنة معينة. وخلال التسعينيات من القرن العشرين، ارتفعت الاحتمالات إلى خمسة بالمائة، وفقًا لبحث أجراه علماء السياسة آدم برزيورسكي وفرناندو ليمونجي. ومن الواضح أن تركيز القوة الذي يميز كل الديكتاتوريات لا يترجم بالضرورة إلى متانة تلك القوة.

وبدلاً من افتراض أن ظهور الديكتاتوريات الشعبوية يُنهي التطلعات الديمقراطية في دول مثل المجر وتركيا وفنزويلا، فمن الضروري فهم الظروف التي من المحتمل أن تنجح فيها هذه الأنظمة أو تفشل فيها. وتشير الأبحاث الحديثة حول الأنظمة الاستبدادية إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الديكتاتوريات الشعبوية ستثبت أنها مستقرة نسبيًا. ونظرًا لأن معظمها يقع في دول غنية، فيمكنهم أن يدفعوا مكافآت سخية لأنصار النظام. وبما أنهم يحكمون دولا قوية ذات ببيروقراطيات قادرة، فيمكن لقادتهم ضمان تنفيذ أوامرهم في الوقت المناسب وبطريقة مخلصة. ونظرًا لأنهم يسيطرون على أجهزة الأمن المتطورة جيدًا، يمكنهم مراقبة وردع نشاط المعارضة. ونظرا لأنهم متورطون في الأحزاب الحاكمة الفعالة، يمكنهم توظيف كوادر موثوقة والتعامل مع أزمات الخلافة.

ومن ناحية أخرى، فإن العديد من الدول التي تسيطر عليها هذه الأنظمة لديها ميزات تفضل التحول الديمقراطي في الماضي. ولديها عادة مستويات عالية من التعليم والتنمية الاقتصادية. إنها تحتوي على حركات معارضة ذات تقاليد قوية ومؤسسات راسخة نسبياً. وغالبًا ما تجاري الدول الديمقراطية وتعتمد على الديمقراطيات من أجل ازدهارها الاقتصادي وأمنها العسكري. ولعل الأهم من ذلك، أن العديد من هذه الدول لديها تاريخ حديث من الديمقراطية، والذي قد يعزز المطالب الشعبوية للحريات الشخصية ويزود شعوبها بنموذج للانتقال الديمقراطي عندما ينهار النظام الاستبدادي في نهاية المطاف.

وبشكل عام، فإن السمات الهيكلية التي يركز عليها علماء السياسة عادةً لقياس المصير المحتمل للأنظمة الاستبدادية تبدو متوازنة تمامًا في حالة الديكتاتوريات الشعبوية. وهذا يجعل من الأهمية بمكان الانتباه إلى عامل غالبا ما يتم تجاهله في البحوث: وهو مصادر واستمرارية شرعيتها.

الوعود الكاذبة

في القرن العشرين، اتخذ الانهيار الديمقراطي عادة شكل الانقلاب. وعندما تسببت الخلافات بين الفصائل السياسية في حالة من الجمود الشديد، تمكن ضابط عسكري يتمتع بجاذبية من إقناع نظرائه بالسيطرة على السلطة. وعندئذ تنطلق الدبابات أمام البرلمان، ويأخذ الديكتاتور الطموح زمام السلطة.

خلقت الطبيعة المعادية للديمقراطية بشكل صارخ التي تميز هذه الانقلابات مشاكل شرعية خطيرة للأنظمة التي نشأت عنها. ويمكن لأي مواطن يقدر الحرية الفردية أو تقرير المصير الجماعي أن يدرك بسهولة الخطر الذي تمثله هذه الحكومات الاستبدادية. وطالما أن هذه الديكتاتوريات كانت تتمتع بدعم شعبي حقيقي، فقد كانت تقوم على قدرتها على تقديم سلع سياسية مختلفة. وقد حظيت بالحماية من المتطرفين الآخرين. لقد تعهدوا ببناء نظام سياسي مستقر من شأنه أن يستغني عن فوضى وخلاف التنافس الديمقراطي. وقبل كل شيء، وعدوا بمزيد من الفساد ونمو اقتصادي أسرع.

في معظم الحالات، كان من الصعب الوفاء بتلك الوعود. وكثيرا ما أنتجت الديكتاتوريات فوضى سياسية خاصة بها: مؤامرات القصر ومحاولات الانقلاب والاحتجاجات الجماهيرية. وفي كثير من الحالات، أثبتت سياساتها الاقتصادية أنها غير منتظمة للغاية، مما أدى إلى نوبات من التضخم المفرط أو فترات من الكساد الاقتصادي الحاد. ومع استثناءات قليلة، شهدت هذه الأنظمة مستويات مذهلة من الفساد. لكن رغم كل هذه الصعوبات، كانت رواياتهم الأساسية حول الشرعية متماسكة في العادة. وعلى الرغم من أنها فشلت غالبًا في القيام بذلك، فإن هذه الديكتاتوريات يمكنها، من حيث المبدأ، تقديم الوعود التي وعدوا بها شعوبهم.

الديكتاتوريات الشعبوية قد تتعرض لفقدان مفاجئ جدا للشرعية.

هذا لا ينطبق على الديكتاتوريات الشعبوية. وكما توضح حالة أردوغان، يأتي الشعبويون إلى السلطة من خلال الوعد بتعميق الديمقراطية. وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لهم لبناء الدكتاتوريات في البلدان التي لا يزال غالبية السكان فيها ملتزمين بالقيم الديمقراطية. وبدلاً من قبول المفاضلة الصريحة بين تقرير المصير والوعود الأخرى، مثل الاستقرار أو النمو الاقتصادي، يعتقد مؤيدو الأحزاب الشعبوية عادةً أنهم يستطيعون الحصول على كل شيء. وكنتيجة لذلك، يتمتع الشعوبيون في الغالب بشعبوية هائلة خلال سنواتهم الأولى في السلطة، كما أثبت كل من فلاديمير بوتين الروسي، والمجري فيكتور أوربان، وناريندرا مودي في الهند.

ولكن بمجرد تعزيز سلطتهم، يفشل الديكتاتوريون الشعبويون في الوفاء بوعدهم الأكثر أهمية. وتم انتخابهم على أمل أن يعيدوا السلطة إلى الشعب، لكنهم يجعلوا من المستحيل على الناس استبدالهم. والسؤال الحاسم هو ما يحدث عندما تصبح هذه الحقيقة واضحة للغاية بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان لا يمكن تجاهلها.

الحلقة المفرغة

في مرحلة ما خلال فترة حكمهم، من المرجح أن يواجه الطغاة الشعبويون أزمة حادة. فمن المحتمل أن يشهد حتى القادة الصادقون والأكفاء انخفاض لشعبيتهم بسبب الأحداث التي لا يتحكمون فيها كثيرًا، مثل الركود العالمي، إذا ظلوا في المنصب لفترة كافية. وهناك أيضًا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الديكتاتوريات الشعبوية قد تكون أكثر ضعفا من الديمقراطيات في مواجهة أزمات من صنعها. وبالاعتماد على قاعدة بيانات عالمية شاملة للحكومات الشعبوية منذ عام 1990، على سبيل المثال، أثبتُ أنا وعالم السياسة جوردان كايل أن الدول الديمقراطية التي يحكمها الشعبويون تميل إلى أن تكون أكثر فسادًا من نظرائها غير الشعبوية. وبمرور الوقت، من المرجح أن يثير انتشار الفساد الإحباط تجاه وعود الشعبويين غير المحققة “بتجفيف المستنقع”.

وبالمثل، تُشير الأبحاث التي أجراها العالم السياسي روبرتو فوا إلى أن انتخاب الشعوبيين يميل إلى أن يؤدي إلى أزمات اقتصادية خطيرة. وعندما يصل الشعوبيون اليساريون إلى السلطة، غالبًا ما تؤدي سياساتهم إلى انهيار سوق الأسهم وهروب رأس المال السريع. وعلى النقيض من ذلك، يتمتع الشعوبيون اليمينيون عادةً بارتفاع أسعار الأسهم وثقة المستثمرين خلال سنواتهم القليلة الأولى في السلطة. ولكن عندما ينخرطون في وضع سياسات غير منتظمة، ويقوضون سيادة القانون، ويهمشون الخبراء المستقلين، فإن الحظوظ الاقتصادية لبلدانهم تميل إلى الانخفاض. وبحلول الوقت الذي يظل فيه الشعبويون اليمينيون في مناصبهم لمدة خمس أو عشر سنوات، تصبح بلدانهم أكثر ضعفا من أقرانها لأنها تتعرض لحوادث انهيار البورصات أو الأزمات المالية الحادة أو نوبات التضخم المفرط.

بمجرد أن يواجه النظام الشعبوي أزمة سياسية، فإن التناقضات الهائلة التي تشكل جوهر شرعيته تجعل الأزمة صعبة للغاية. وفي البداية، لا يزال القمع السياسي الذي تتورط فيه الأنظمة الشعبوية مخفيًا بعض الشيء عن الرأي العام. وعادةً ما تتخذ عمليات الاستيلاء على السلطة شكل تغييرات معقدة في القواعد – مثل الحد الأدنى لسن التقاعد للقضاة أو تعديل آليات اختيار أعضاء اللجنة الانتخابية في البلاد – وهي الأشكال التي يصعب على المواطنين العاديين فهمها. وعلى الرغم من أن المعارضين السياسيين والصحفيين البارزين والقضاة المستقلين قد يبدؤون في مواجهة الاضطهاد الحقيقي في وقت مبكر من فترة الشعبوية، فإن الغالبية العظمى من المواطنين، بما في ذلك معظم العاملين في القطاع العام، يكونوا غير متأثرين. ونظرًا لاستمرار الحاكم الشعبوي في الفوز بأغلبية حقيقية في صندوق الاقتراع، يمكنه أن يشير إلى شعبوية حقيقية لتبديد أي شكوك حول الطبيعة الديمقراطية لحكمه.

من المحتمل أن تتعطل هذا التوازن عندما تقلل الصدمة أو الأزمات من شعبوية القائد. ومن أجل الاحتفاظ بالسلطة، يجب على القائد تصعيد القمع: قمع وسائل الإعلام المستقلة، وإقالة القضاة وموظفي الخدمة المدنية، وتغيير النظام الانتخابي، وإلغاء أو رفض مرشحي المعارضة، وتزوير الأصوات، وإلغاء نتائج الانتخابات، وما إلى ذلك. لكن كل هذه الخيارات تشترك في نفس الجانب السلبي: فمن خلال إجبار الشخصية غير الديمقراطية للنظام على الانفتاح، من المرجح أن تزيد من نسبة السكان الذين يعرفون حقيقة الحكومة.

هذه هي النقطة التي تطل فيها الحلقة المفرغة للشرعية الشعبوية برأسها الذي لا يرحم. ومع تراجع الدعم للنظام، يحتاج المستبد الشعبوي إلى توظيف المزيد من القمع للاحتفاظ بالسلطة. لكن كلما زاد القمع الذي يمارسه النظام، كلما ضعفت رواية شرعيته، وتآكل دعمه.

الديكتاتوريات الشعبوية هي بالتالي عرضة للمعاناة من فقدان الشرعية بشكل مفاجئ. وعندما تتمتع بتفويض شعبي واسع، تسمح لهم قصص الشرعية في البداية باستمالة أو إضعاف المؤسسات المستقلة دون قمع المواطنين العاديين أو إسقاط الشرعية التي يكتسبونها من الانتخابات العادية. ولكن مع انخفاض شعبوية الزعيم الشعوبي بسبب الأخطاء الداخلية أو الصدمات الخارجية، تبدأ الحلقة المفرغة للشرعية الشعبوية. ونظرا لأنها صُممت خصيصا لمساعدة القادة الشعبويين على اكتساب السلطة وتوطيدها، فإن قصصهم المتعلقة بالشرعية تصبح غير ملائمة بشكل فريد لمساعدتهم على الاستمرار نظام متزايد الاستبداد.

المتظاهرون المناهضون للحكومة في بودابست، مارس 2019

أزمة السلطة الشعبوية؟

ستواجه العديد من الديكتاتوريات الشعبوية، عاجلاً أم آجلاً، أزمة شرعية خطيرة للغاية. فماذا سيحدث عندما يواجهونها؟

في كتابه “الأمير”، حذر نيكولو مكيافيلي من أن الحاكم “الذي يصبح سيد مدينة معتادة على الحرية” لا يمكنه النوم بسهولة. “عندما تثور، سيتمكن الناس دائمًا من التمسك بروح الحرية، التي لا تُنسى مطلقًا، على الرغم من مرور الوقت وأي مزايا يضفيها الحاكم الجديد…. وإذا لم يقم بإثارة الانقسامات الداخلية أو تشتت السكان، فلن ينسوا أبدًا حرياتهم المفقودة ومؤسساتهم القديمة، وسيحاولون على الفور استردادها كلما سنحت لهم الفرصة”.

أحسن الطغاة الشعبويون في الاستجابة لتحذير مكيافيلي. فبعد كل شيء، لا يزال معظم مواطنيهم يتذكرون العيش بحرية. على سبيل المثال، كانت فنزويلا ديمقراطية لمدة أربعة عقود تقريبًا عندما وصل هوغو شافيز إلى السلطة في نهاية التسعينيات. ولن يكون الأمر مفاجئًا إذا بدأ مواطنو البلدان التي تمتعت حتى وقت قريب بالحرية الفردية وتقرير المصير الجماعي في النهاية في سعيهم استعادة تلك المبادئ الأساسية.

ولكن إذا كان على الدكتاتوريين الشعبويين أن يخشوا الشعب، فهناك أيضًا أدلة تاريخية كثيرة تشير إلى أن الأنظمة الاستبدادية تستطيع البقاء لفترة طويلة بعد أن تفقد روايتها الأصلية عن شرعية سلطتها. ومن الأمثلة على ذلك دكتاتوريات القرن العشرين الشيوعية في أوروبا الشرقية. فمنذ نشأتها، اعتمدت الأنظمة الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية، على سبيل المثال، على قدر هائل من القمع – وهو ما يتجاوز بكثير ما حاوله الشعوبيون اليوم في المجر أو بولندا حتى الآن. ولكن مثل الشعبويين اليوم، ادعت تلك الأنظمة أنها كانت تسعى إلى السلطة فقط من أجل إقامة ديمقراطيات “حقيقية”. وفي العقود الأولى، ساعدهم ذلك على تعبئة عدد كبير من المؤيدين.

وفي نهاية المطاف، يصبح من المستحيل تحمل الوهم بأن ظلم الأنظمة سبب آلاماً متزايدة على الطريق الشاق نحو جنة العامل. وفي تشيكوسلوفاكيا، على سبيل المثال، أشعلت المحاولات الحذرة للتحرير غزوًا سوفياتيًا عام 1968، تلتها حملة قمع وحشية على المعارضة. وبين عشية وضحاها تقريبا، تحولت قصة إضفاء الشرعية على النظام من كونه أساسًا مهمًا لاستقراره إلى كلام أجوف. وكما كتب المنشق التشيكي فاتسلاف هافيل في مقالته المؤثرة “قوة الضعفاء”، فقد كان “صحيحًا بالطبع” أنه بعد عام 1968، “لم يعد للأيديولوجية أي تأثير كبير على الناس”. لكن على الرغم من شرعية الكثير من الأنظمة الشيوعية كانت قد تحطمت في أواخر الستينيات من القرن العشرين، وتمكنت من التمسك بالسلطة لعقدين آخرين بفضل القمع الوحشي.

قد تدخل الديكتاتوريات الشعبوية في بلدان مثل تركيا أو فنزويلا قريبًا مرحلة مماثلة. والآن بعد أن أصبحت قصص شرعيتهم، في أذهان أجزاء كبيرة من سكانهم، ينظر إليها على أنها هراء واضح، فإن استقرارها سيؤدي إلى الصدام القديم بين السلطة المركزية والسخط الشعبي.

في الآونة الأخيرة، اقترحت مجموعة من الكتاب أن ظهور التكنولوجيا الرقمية سوف يشوه هذه المنافسة لصالح الاستياء الشعبي. وكما قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية مارتن غوري في ثورة الجمهور وأزمة السلطة في الألفية الجديدة، فإن الإنترنت تفضل الشبكات على التسلسلات الهرمية، وتفضل الحدود على المركز، وتفضل مجموعات صغيرة من الناشطين الغاضبين على المناصب البيروقراطية. وتساعد هذه الديناميات في توضيح كيف استطاع الشعبويون أن يحلوا محل القوى السياسية الأكثر اعتدالاً وثباتا في المقام الأول. كما يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على الشعبويين أن يظلوا في السلطة بمجرد أن يضطروا إلى مواجهة غضب الجمهور الذي تم تمكينه رقميًا.

لكن هذه الحجة تفشل في مراعاة الاختلافات في كيفية استخدام الديكتاتوريات والديمقراطيات للسلطة. ففي حين أن الديكتاتوريات قادرة على استخدام كل موارد الدولة الحديثة لسحق التمرد الشعبي، تلتزم الديمقراطيات بمحاربة خصومها بيد واحدة مقيدة خلف ظهورها. ويمكن للديكتاتوريين سجن زعماء المعارضة أو أن يأمروا الجنود بإطلاق النار على حشد من المتظاهرين السلميين؛ ويمكن للقادة الديمقراطيين، في أحسن الأحوال، أن يناشدوا العقل والقيم المشتركة.

يُثير هذا الخلل احتمالية مستقبل مظلم تتيح فيه التكنولوجيا الرقمية للشبكات المتطرفة التغلب على التسلسل الهرمي المعتدل. وبمجرد أن تصبح هذه الحركات المتطرفة في السلطة، قد تنجح في تحويل نفسها إلى حكومات هرمية للغاية واستخدام القوة الغاشمة لإبقاء خصومها في مأزق. وتعمل التكنولوجيا، في هذا الحساب، على نشر رواية شعبوية عند اقتحامها لأول مرة على الساحة السياسية، لكنها تفشل في منافسة قوة السلاح بمجرد أن تفقد روايتها حول الشرعية قوتها.

من السابق لأوانه استنتاج أن الديكتاتوريات الشعبوية التي نشأت في أجزاء كثيرة من العالم في السنوات الأخيرة ستكون قادرة على الحفاظ على نفسها في السلطة إلى الأبد. وفي النهاية، من المرجح أن يصبح أولئك الذين يخضعون لهذه الأنظمة القمعية مصممون على استعادة حريتهم. لكن التاريخ الطويل والوحشي للاستبداد لا يترك أي مجال للشك في مدى صعوبة وخطورة نجاحهم. وهكذا فإن أفضل طريقة لمحاربة الديماغوجيين ذوي الطموحات الاستبدادية هي ما كانت عليه دائمًا: إلحاق الهزيمة بهم في صندوق الاقتراع قبل أن يضعوا أقدامهم في قاعات السلطة.

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