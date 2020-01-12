برلين: زيادة صادرات الأسلحة الألمانية في 2019

أعلنت الحكومة الألمانية أن عام 2019 لم يشهد فقط زيادة في إصدار تصاريح جديدة لصادرات الأسلحة، ولكنه شهد أيضا زيادة في الصادرات الفعلية للأسلحة الألمانية.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من السياسية بحزب الخضر كاتيا كويل، أن الأوساط الصناعية الألمانية قامت بتصدير أسلحة إلى الخارج بقيمة 822.9 مليون يورو حتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 770.8 مليون يورو مقارنة بعام 2018 بأكمله.

ولكن حجم الصادرات في عامي 2017 و2016 كان أكثر من ذلك بكثير، إذ بلغ 2.65 مليار يورو في 2017، و 2.5 مليار يورو في 2016.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت قبل أيام قليلة أن الحكومة الاتحادية أصدرت تصاريح لصادرات أسلحة في عام 2019 بما يزيد على 8 مليارات يورو- ما يمثل رقما قياسيا جديدا، وكانت الأسلحة الحربية تمثل الثلث تقريبا من إجمالي هذه التصاريح، والباقي معدات عسكرية.

وذهب 71 بالمائة من الصادرات الفعلية للأسلحة الألمانية العام الماضي إلى دول شريكة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ( الناتو ) أو دول مكافئة مثل أستراليا. ولكن كان هناك أيضا دول تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بها بين أهم 20 مستوردا للأسلحة الألمانية، مثل مصر وباكستان وقطر. وحتى شهر أغسطس الماضي، كانت تركيا أهم دولة مستوردة لأسلحة حربية ألمانية بقيمة 250.4 مليون يورو، وذلك بحسب رد سابق لوزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب برلماني. ولكن منذ غزو تركيا لسوريا في أكتوبر عام 2019، سرى عليها وقف تصدير لجميع البضائع التي يمكن استخدامها في هذا النزاع.

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