اعتقال 9 مواطنين أفغان في عملية لمكافحة المخدرات في الهند

ذكر مكتب مكافحة المخدرات في الهند اليوم الأحد، أنه تم اعتقال تسعة مواطنين أفغان ومصادرة أكثر من 1.6 كيلوجرام من الهيروين ، في إطار عملية ضد عصابات المخدرات في البلاد.

ونقلت وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهند ية للأنباء اليوم عن المكتب قوله، إن المتهمين كانوا قد خبأوا كبسولات من الهيروين عن طريق ابتلاعها وتم اعتراض سبعة منهم في 28 ديسمبر، عندما وصلوا من كابول إلى الهند ، بينما كان الاثنان الآخران يقيمان في دلهي.

وكان المواطنون الأفغان السبعة، الذين جاءوا من كابول عبر قندهار ، يعملون “كمهربي مخدرات أو ناقلي مخدرات” بينما الاثنان الآخران كانا يقومان بالمساعدة في ذلك وانتهت العملية التي بدأت الشهر الماضي الآن باعتقالهم جميعا، حسب مدير الوحدة التابعة لمكتب مكافحة المخدرات في دلهي، كيه بي إس مالهوترا.

وأضاف أن هناك تحقيقا تفصيليا يجرى لتحديد الأشخاص الآخرين المتورطين في تلك العصابة.

وتابع أن المتهمين استخدموا تأشيرات طبية وسياحية لدخول الهند .

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