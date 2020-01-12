إسبر: لا أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات أمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد إنه لا يرى أدلة محددة من مسئولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط ل مهاجمة أربع سفارات ، الأمر الذي أكده الرئيس دونالد ترامب لتبرير قتل جنرال إيراني كبير.

وفي حين اتفق إسبر مع ترامب على أن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأمريكية أمر مرجح، قال لمحطة (سي.بي.إس) التليفزيونية إن تصريحات ترامب لمحطة فوكس نيوز لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات.

وقال إسبر “ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات. أشارك في هذا الرأي… لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة”.

وبسؤاله عما إذا كان ضباط المخابرات قدموا أدلة ملموسة بشأن هذه المسألة، قال “لم أشهد شيئا فيما يتعلق بأربع سفارات”.

ومنذ تأكيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد، زعم مسئولو الإدارة أنهم تصرفوا بسبب خطر وشيك بشن هجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين والقوات الأمريكية في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

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