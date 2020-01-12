أردوغان والسراج يعقدان اجتماعا في تركيا

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي ل حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مدينة إسطنبول.

واستغرق الاجتماع المغلق، قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ولم يصدر بعد بيان من الرئاسة التركية حول فحوى الاجتماع.

يأتي الاجتماع بعد سريان وقف لإطلاق النار منتصف ليل السبت/الأحد بين قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق كان قد دعا إليه الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي.

غير أن طرفي الصراع في ليبيا تبادلا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

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