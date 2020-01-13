حُسم كل شيء.. بيلد: مدافع برشلونة يصل ألمانيا للانضمام لـ شالكه

صحيفة بيلد الألمانية كشفت في تقرير حصري لها وصول مدافع برشلونة توديبو إلى ألمانيا تمهيدا لإجراءات الفحص الطبي قبل التوقيع مع شالكه.

وسينضم مدافع برشلونة إلى شالكه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية شراء، وفقا للتقرير الألماني.

ونشرت الصحيفة صور من وصول توديبو لمطار ألمانيا وكان في استقباله أحد مسؤولي النادي الألماني.

الفرنسي صاحب الـ 20 عاما انضم إلى برشلونة في يناير من العام الماضي قادما من تولوز الفرنسي.

ولم يظهر توديبو مع برشلونة سوى في 5 مباريات فقط من بينهم 3 مواجهات هذا الموسم.

ولعب توديبو لقاء برشلونة الأخير في دور مجموعات دوري الأبطال أمام إنتر.

بينما في الدوري الإسباني، ظهر أمام هويسكا وسيلتا فيجو وخيتافي وإشبيلية.

وحصد المدافع الفرنسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا