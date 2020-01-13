بيريز يحسم موقف ريال مدريد من الصفقات الشتوية

بيريز تحدث إلى الإعلاميين مباشرةً عقب على حساب أتليتكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية.

وعند سؤاله عن إمكانية عقد صفقات شتوية، أجاب بيريز بشكل مباشر: “لن يكون هناك تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية”.

ورغم الفوز بلقب، فإن ريال مدريد لن يتجه إلى ميدان سيبيليس الشهير للاحتفال مع جماهيره وفقا لـ بيريز الذي شدد: “لن يكون هناك احتفالات باللقب”.

وعلّق بيريز على مخالفة فيدي فالفيردي قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الإضافي: “فالفيردي أحد العظماء، لن نعرف أبدا ما كان يمكن أن يحدث (لو لم يرتكب المخالفة)، لقد تجنب ذلك بتدخل هائل. وهذا جعلنا قادرين على مواصلة المباراة بنتيجة 0-0”.

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وكان فالفيردي قد منع ألفارو موراتا من التسجيل بعد انفراد الأخير بمرمى ريال مدريد، قبل أن يظفر الميرنجي لاحقا باللقب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 11 لقبا في كأس السوبر، فيما تجمد رصيد أتليتكو عند لقبين.

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