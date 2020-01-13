بومبيو يعرب عن غضبه من هجوم صاروخي آخر استهدف قاعدة جوية عراقية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه بشأن تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية أمس الأحد.

وقال بومبيو في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، “غضبت بسبب تقارير تفيد بوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية”.

وتابع في تغريدته “أدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين وأطالب حكومة العراق بمحاسبة المسئولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي”.

وأضاف “هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي”.

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