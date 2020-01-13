الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار

ايوان ليبيا – وكالات :

رحبت جامعة الدول العربية بوقف إطلاق النار في ليبيا، بعد إعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة عن الالتزام بوقف إطلاق النار من الدقيقة الأولى من اليوم الأحد.

ودعت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض «كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي» الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

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