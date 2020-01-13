جونسون يشيد بـلحظة تاريخية في أيرلندا الشمالية

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ”لحظة تاريخية” في ايرلندا الشمالية التي يتوجه إليها الإثنين بعد ان توصلت إلى اتفاق يضع حدا لثلاث سنوات من الشلل السياسي.

واختار برلمان ايرلندا الشمالية زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي ارلين فوستر السبت لتولي رئاسة حكومة الإقليم التابع للمملكة المتحدة.

وقال جونسون في بيان “هذه لحظة تاريخية لشعب ايرلندا الشمالية”.

واضاف ان برلمان ايرلندا الشمالية “يجتمع مجددا بعد ثلاث سنوات بوجود حكومة جديدة يمكنها الآن المضي قدمًا لتحسين حياة الناس والعمل لجميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية”.

وكان الوحدويون والجمهوريون توصلوا في اللحظات الأخيرة الجمعة إلى اتفاق يضع حدا للشلل. وصادق الحزب الوحدوي الديموقراطي والشين فين على مسوّدة اتّفاق نشرته الحكومة البريطانية مساء الخميس، يعترف للمرة الأولى رسميًا باللغة الايرلندية.

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