رئيس الوزراء الكندي يتعهد لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ”تحقيق العدالة”

أوتاوا-العنوان

وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران بالعمل “بلا توقف حتى إحقاق العدالة”، وذلك خلال حفل تأبين في إدمونتون في غرب كندا الأحد.

وفي كلمة أمام نحو 1700 شخص تجمعوا في القاعة الرياضية في جامعة إدمونتون، قال ترودو لعائلات الضحايا “ربما تشعرون أنكم بمفردكم، لكنكم لستم كذلك”. واضاف أن “البلاد بأكملها إلى جانبكم، هذا المساء وغداً، ولسنوات مقبلة”، .

وكان أكثر من نصف ضحايا تحطم الطائرة الكنديين يعيشون في مقاطعة ألبيرتا، بينهم 13 من مدينة إدمونتون وحدها، وفق الإعلام الكندي.

وأضاف ترودو لجمهور يذرف الدموع في أغلب الأحاين “أنتم تمنحوني العزم لأطالب باسمكم بإحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين”.

وأكد ترودو من جديد “سنواصل العمل مع شركائنا للقيام بتحقيق شفاف وكامل”، مؤكدا “لن نتوقف حتى نحصل” على أجوبة.

ويطالب ترودو منذ أيام بـ”تحقيق كامل وشفاف” بعد تحطم طائرة البوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، الذي أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها بينهم 57 كندياً.

وكان ترودو قد أعرب السبت عن “غضبه وصدمته” بعدما اعترفت إيران بإسقاطها الطائرة عن طريق الخطأ. وطالب ترودو الرئيس الإيراني بـ”إلقاء الضوء” على كافة الأسباب التي أدت إلى هذه المأساة، و”تحمل المسؤولية كاملةً” بما في ذلك دفع تعويضات مالية للعوائل.

المصدر-وكالات