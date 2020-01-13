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العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنابة محمد بن سلمان لتولي إدارة شئون المملكة مؤقتا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإنابة ولى العهد فى إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.
وقال الملك سلمان، إنه “بناءً على المادة السادسة والستين من النظام الأساسى للحكم، ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة اليوم الإثنين، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد فى إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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