تعرف على سعر و مواصفات الخبز الجديدين

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي قرارا بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره لعام 2020.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز التام النضج يجب أن يكون 100 غرام للخبز “الفرنجي” والخبز “الليبي المحور” وأن يكون الحد الأقصى لسعره 200 درهم.

وحددت الوزارة وزن 50 جرام للخبز العربي “الشامي والمصري” على أن يكون سعره 50 درهم كحد أقصى وأن تلتزم جميع المخابز بأن يكون إنتاجها من الخبز طبقا للمواصفات القياسية الليبية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المخبز الذي سيخالف أي من هذه الأحكام سيقفل محله لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة شهور من قبل مأمور الضبط القضائي المختص مشيرة إلى أنه على المخابز أن تضع تسعيرة واضحة للزبائن للاطلاع عليها.

وذكرت وزارة الاقتصاد أنها ستتولى مراقبة وتسعير أي أنواع أخرى من المخبوزات وسيتم مراجعة هذا القرار كل ثلاثة شهور.

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