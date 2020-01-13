وصول سيارات أوروبية وكورية الى ميناء بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول السفينة “كنت شيب صن” لنقل الحاويات التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها أكثر من 200 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول السفينة “برسيوس ليبيرتي” لنقل السيارات والتي تتبع وكيل شركة المسار للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة محملة بنحو 1490 سيارة قادمة من السوق الكورية.

كما استقبل ميناء بنغازي السفينة “قراند بلتيمورا” التابعة لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي وعلى متنها نحو 850 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

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