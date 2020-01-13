فرضية لزيادة عدد الجنود الايطاليين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية أن روما ترغب في زيادة عدد جنودها الموجودين في ليبيا، ضمن بعثتها التي تتمركز تحديداً بمدينة مصراتة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 250 جنديا إيطاليا في ليبيا، يُشرفون على تأمين مستشفى مصراتة الميداني إضافة إلى عملهم مع خفر السواحل الليبي بمكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة عبر المتوسط.

وتخطط وزارة الدفاع الإيطالية لإصدار مرسوم جديد من المتوقع أن يقضي بزيادة عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا بالتزامن مع تحضيرات دولية لعقد تسوية سلمية عبر بوابة مؤتمر برلين.

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