ترامب يدافع عن قراره بقتل سليماني: تاريخه مروع

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الإثنين عن قراره ب إيران ي قاسم سليماني.aspx’> قتل القائد العسكري ال إيران ي قاسم سليماني قائلا إن سليماني مثّل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، لكنه أضاف أيضا أن ذلك لم يكن ينطوي على قدر من الأهمية.

وكتب ترامب “تعمل تقارير زائفة لوسائل الإعلام وشركاؤهم الديمقراطيون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا…”.

وأضاف “الإجابة على الاثنين هي نعم بالبنط العريض بالنظر إلى التاريخ المروع لسليماني”.

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