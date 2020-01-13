إصابة 60 شرطيا عراقيا في مصادمات مع متظاهرين بالكوت

ذكر متحدث باسم الشرطة العراقية اليوم الإثنين، أن 60 من عناصرها أصيبوا بجروح جراء استخدام متظاهرين الحجارة ضد القوات الأمنية في شارع الهورة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط 170 كم جنوب شرقي بغداد.

وذكر الرائد حسين السراي مدير إعلام قيادة شرطة واسط في بيان صحفي «أن قوات شرطة واسط استخدمت أقصى درجات ضبط النفس لمنع سقوط قطرة دم من الطرفين، وأنها استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الهورة في مركز مدينة الكوت، لكن 60 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بإصابات مختلفة أغلبها كانت طفيفة جراء استخدام المحتجين الحجارة لرشق قوات الشرطة”.

وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج .

كان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق من اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الألمانية، أن نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية أصيبوا بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت.

يأتي ذلك في إطار المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أول أكتوبر الماضي، والتي رافقتها أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح سياسي وحل المشاكل الاقتصادية.

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