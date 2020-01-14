لافروف: المتطرفون ينتقلون من إدلب السورية إلى ليبيا

موسكو-العنوان

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن المتطرفين يخسرون مواقعهم في إدلب السورية وهم ينتقلون إلى ليبيا.

جاءت هذا التصريح، خلال مؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السيريلانكي روهيتا بجوملجاما، في العاصمة السيريلانكية، سري جاياواردنابورا كوتي.

وأضاف لافروف، بعد يوم من مباحثات موسكو غير المباشرة بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية للتسوية الليبية خلال المباحثات بموسكو، مؤكدًا أن روسيا وتركيا ستواصلان جهودهما.

وأكد لافروف، أن الناتو دمر الدولة الليبية ولا توجد دولة في ليبيا في الوقت الحالي.