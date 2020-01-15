الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات بالخرطوم

أكد النائب العام السوداني ، تاج السر على الحبر، وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.

وأعلن الجيش السوداني ، مساء اليوم الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة، بحسب سكاي نيوز.

وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني دبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و”تمرد” عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة إعادة الهيكلة، ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم.

واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

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