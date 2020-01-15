واشنطن تبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة ، الثلاثاء، أنّها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية ، لأنّ الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين الأربعاء، لا ينصّ على إلغاء هذه الرسوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب ممثل التجارة الأمريكية في بيان مشترك “ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل. أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تمامًا”.

وأتى البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبيرج قالت فيه، إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وبعد ذلك يمكن إزالتها.

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