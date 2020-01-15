بنود مسودة مؤتمر برلين

فيما يلي الخطوط العريضة لمشروع مسودة مؤتمر برلين :
– تؤكد على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية عبر دعم العملية السياسية
– دعم الحل السياسي في ليبيا
– حثّ الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا
– دعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في ليبيا
– دعوة إلى اتخاد تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين
– دعوة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة
– مطالبة الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة
– دعوة إلى حظر السفر وتجميد الأموال للأطراف المرتبطة بالجماعات الإرهابية
– فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار
– دعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة وطنية واحدة معتمَدة من مجلس النواب
– دعوة إلى توزيع شفاف وعادل للثروة العامة بين المناطق في ليبيا
– دعوة إلى استعادة الدولة للاستخدام المشروع للقوة
– تأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والقوات العسكرية الموحدة تحت سلطة مركزية في ليبيا
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