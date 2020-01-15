أقطاي: تركيا لا تنوي الانسحاب من ليبيا

أنقرة-العنوان

قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن بلاده لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالاً.

وأضاف أقطاي، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “تركيا متواجدة في الساحة من أجل حماية الشعب الليبي ولا ننوي احتلال ليبيا والقتال ضد الشعب الليبي وفي الحقيقة من يقومون وسيقومون بمواجهة تركيا هم عبارة عن جنود مرتزقة”.

وأشار إلى إنه في حال استمرار القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على موقفه فلن يبقى أي مجال للنقاش في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الـ19 من شهر يناير الجاري حول ليبيا.

وقال: “سعينا لخلق الظروف من أجل انعقاد مؤتمر برلين إلا أن حفتر يبني لعبته على أساس القضاء على الطرف الآخر وإذا قضى على أحد أطراف النزاع فلن يبقى شيء يمكن الحديث حوله”.

وزعم مستشار الرئيس التركي، أن القائد العام تمكن من حضور المفاوضات في موسكو بفضل بلاده ووجودها في ليبيا، لأنه كان يرفض التفاهم مع حكومة الوفاق.