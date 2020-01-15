الداخلية المصرية تضبط خلية إلكترونية تركية لها صلة بالإخوان

القاهرة-العنوان

اعتقلت قوى الأمن المصرية أربعة أشخاص أحدهم تركي الجنسية من “إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية” بتهمة إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها وكالة الأناضول التركية بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي

وقالت الداخلية المصرية في بيان، “في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية.. فقد رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا”.

وأشارت الداخلية، إلى أن الوكالة كانت تعد “تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”.

ولفتت إلى أن القوى الأمنية استهدفت المقر بعد الاستئذان من نيابة أمن الدولة واعتقلت كل من حلمي مؤمن مصطفى بلجي، وهو المدير المالي للوكالة في مصر ويحمل الجنسية التركية إلى جانب 3 موظفين مصريين قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الداخلية المصرية إنها ضبطت العديد من أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة والمبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية في الشقة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المعتقلين في حين تباشر نيابة أمن الدولة تحقيقاتها، وفقا للبيان.