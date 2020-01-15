تقرير: هجوم أستون فيلا قد يكون عربيا.. سليماني على رادار الفيلانز

ووفقا لـ “Le10sport” الفرنسية فأن الجزائري الذي يقضى الموسم الحالي معارا لفريق الإمارة الفرنسية يعد من أبرز الأسماء المطروحة للانضمام لصفوف فيلا.

الفريق الإنجليزي يسعى لتدعيم هجومه بعد إصابة مهاجمه البرازيلي ويسلي بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

سليماني سجل 7 أهداف وصنع مثلها في 14 مباراة بقميص موناكو الموسم الجاري.

ويمتلك الجزائري البالغ 31 عاما تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي عقب انضمامه لصفوف ليستر سيتي عقب تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي.

مع الثعالب خاض 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7، ولم يهز الشباك في فترة ارتداءه لقميص نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

وفي حال انضمام سليماني سيكون هجوم الفيلانز عربيا بقيادة محمود حسن تريزيجيه، وأنور الغازي صاحب الأصول المغربية الذي لعب لمنتخب هولندا.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا