رسميا – توديبو إلى شالكه على سبيل الإعارة

لاعب برشلونة وقّع على عقود الانتقال مقابل 1.5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

ويوجد بند في العقد في حالة شراء شالكه للمدافع الفرنسي يُتيح لبرشلونة استعادة اللاعب مرة اخرى مقابل 50 مليون يورو

اللاعب البالغ 20 عاما سوف يرتدي القميص رقم 21 للرويال بلوز.

يوشين شنايدر المدير الرياضي قال تعليقا على إتمام التعاقد: “بفضل قدراته الفنية والبدنية يعد توديبو لاعبا مثيرا للغاية، لا يزال لديه إمكانات كبيرة لتطويره، نحن سعداء لأنه سيكون معنا على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وتحدث اللاعب عن انتقاله قائلا “أقنعتني إدارة النادي بمشروعهم، وأسعى لتحقيق النجاح مع اللاعبين الشباب. لهذا السبب اخترت الانضمام إلى شالكه”.

الفرنسي صاحب الـ 20 عاما انضم إلى برشلونة في يناير من العام الماضي قادما من تولوز الفرنسي.

ولم يظهر توديبو مع برشلونة سوى في 5 مباريات فقط من بينهم 3 مواجهات هذا الموسم.

ولعب توديبو لقاء برشلونة الأخير في دور مجموعات دوري الأبطال أمام إنتر.

بينما في الدوري الإسباني، ظهر أمام هويسكا وسيلتا فيجو وخيتافي وإشبيلية.

وحصد المدافع الفرنسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي.

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