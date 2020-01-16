إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

أغارت إسرائيل مساء الأربعاء على أهداف في قطاع غزة بعد إعلانها إطلاق أربع قذائف صاروخية من القطاع على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن ال غارات استهدفت موقعي تدريب على الأقل لفصائل مسلحة في مدينة غزة من دون أن يبلغ وقوع إصابات.

وقبل ذلك، أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن إطلاق أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات ال إسرائيل ية المحاذية للقطاع، حيث اعترضت القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة دون إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية التي جاءت بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهدوء.

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