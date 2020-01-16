بعد أيام من التعادل.. سان جيرمان يكتسح موناكو برباعية في الدوري الفرنسي

واليوم في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي سحق باريس مستضيفه موناكو على ملعب لويس الثاني برباعية مقابل هدف.

الباريسيون أنهوا الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل جاءا من توقيع كيليان مبابي في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل نيمار الهدف الثاني للضيوف.

ولم يحتج بابلو سارابيا سوى دقيقة واحدة للتسجيل عقب نزوله بدلا من الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقلص تيموي باكايوكو النتيجة في الدقيقة 87.

واختتم مبابي ما بدأه وسجل هدف سان جيرمان الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

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فوز رفع رصيد باريس إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

بينما ظل موناكو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة وتفصله فقط 3 نقاط عن المركز الرابع.

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