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ترامب وأردوغان يبحثان الأزمة الليبية هاتفيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب -عبر مكالمة هاتفية أمس الأربعاء-مع رئيس تركيا رجب الطيب أردوغان ، آخر تطورات الأزمة الليبية.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن المكالمة بين ترامب وأردوغان تطرقت أيضاً إلى الوضع في سوريا و”إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية علاوةً على الاحتجاجات داخل إيران.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أخفق لقاء موسكو برعاية روسية تركية في تحقيق اتفاق على توقيع اتفاقية بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار وقبل أيام من مؤتمر برلين الذي تستضيفه ألمانيا يوم الأحد المقبل لمحاولة وضع حل للأزمة الليبية الراهنة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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