نواب طرابلس يبحث إمكانية رفع الدعم عن المحروقات

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بـ “نواب طرابلس” محمد الرعيض أعمال اللجنة الفرعية المعنية بدراسة إمكانية رفع الدعم على المحروقات كافة واستبدالها بالدعم النقدي المباشر.

وناقشت اللجنة في اجتماعها العادي الثالث هذا العام أثر عمليات تهريب الوقود وما ينتج عنه من أضرار بالاقتصاد الوطني وتداعيات التهريب ومدى مساهمة الوقود المدعوم المهرب في انتعاش السوق السوداء التي وصل فيها سعر اللتر الواحد إلى أكثر من دينار ونصف.

يشار إلى أنه يهرب من ليبيا سنوياً ملايين اللترات من الوقود تكلف ليبيا خسائر سنوية بقيمة 750 مليون دولار، مع ذلك تثير مسألة رفع الدعم جدلاً واسعاً بين الليبيين على جميع المستويات.

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