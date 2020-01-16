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نواب طرابلس يبحث إمكانية رفع الدعم عن المحروقات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بـ “نواب طرابلس” محمد الرعيض أعمال اللجنة الفرعية المعنية بدراسة إمكانية رفع الدعم على المحروقات كافة واستبدالها بالدعم النقدي المباشر.

وناقشت اللجنة في اجتماعها العادي الثالث هذا العام أثر عمليات تهريب الوقود وما ينتج عنه من أضرار بالاقتصاد الوطني وتداعيات التهريب ومدى مساهمة الوقود المدعوم المهرب في انتعاش السوق السوداء التي وصل فيها سعر اللتر الواحد إلى أكثر من دينار ونصف.

يشار إلى أنه يهرب من ليبيا سنوياً ملايين اللترات من الوقود تكلف ليبيا خسائر سنوية بقيمة 750 مليون دولار، مع ذلك تثير مسألة رفع الدعم جدلاً واسعاً بين الليبيين على جميع المستويات.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • “يشار إلى أنه يهرب من ليبيا سنوياً ملايين اللترات من الوقود تكلف ليبيا خسائر سنوية بقيمة 750 مليون دولار، مع ذلك تثير مسألة رفع الدعم جدلاً واسعاً بين الليبيين على جميع المستويات”…. هذا سببهٌ أول اراجع الى غيابْ أو تهميش مؤسسات الدولة الإحترافية من جيش وشرطة وأجهزة آمنية ، وسيطرت العصابات المسلحة على آمور الدولة . تانيا موت ضميركم وإنقطاعكم عن مجلس النواب الأم.

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  • أول شيئ عالج سبب التهريب حتتلاشي نتيجة التهريب اللي تتكلم عليها اما انك تصدق فرضية رفع الدعم الذي سيدفع ثمنه المواطن مش المهرب لحل المشكلة وبعدها تكتشف ان قرارك عبارة عن رمية عمياء. لماذا؟ لانك مهما ارفعت سعر اللتر حيتبقي هامش ربح يشجع المهربين ويزيد الطلب علي التهريب لتعويض الفرق اللي خسره المهرب ! ماذا تفعل حينئذ ؟ هل تصدر قرار آخر لزيادة سعر اللتر…!
    ثاني شي دير إستفتاء اعرف بيه وجهة نظر الليبيين . توا تعرف منهم معني رفع الدعم عليهم فى هذا الوقت العصيب. ثالث شئ خلي الشعب يتفق علي حكومة تمثله من خلال الانتخابات الحقيقية التي تمثل الشعب . وبعدها كل القرارات مرحب بيها . اما انكم تقفزوا علي ارادة الشعب الليبي وتنتهزوا فرصة الفوضي من خلال قرارات غير مسؤولة وغير رشيدة سيعرضكم هذا لمسائلة الشعب الليبي طال الزمن او قصر.

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