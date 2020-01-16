اجتماع للمكونات السياسية والعسكرية في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد “فندق المهاري” بمدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً لكافة المكونات السياسية والعسكرية والقوات المساندة لها –حسب منشور لوزارة داخلية الوفاق- برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وإستعرضت كلمات التجمع آخر المستجدات السياسية والعسكرية للأزمة الليبية ومحاولة حـلحلتها سياساً، وفي مقدمة النقاشات توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو والدعوة إلى مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير الجاري.

وشددت الكلمات على ” ضرورة تكاثف الجهود السياسية والعسكرية من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الآمان والحد من نزيف الدم الذي يتعرض له الليبيون لأكثر من عشرة أشهر مضت من خلال حرب تهدد النسيج الاجتماعي الليبي من أجل إرضاء أجندات خارجية متربصة بالوطن وثرواته الطبيعية” – حسب ماجاء في كلمات الملتقى.

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