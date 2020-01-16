سبورة في الجول – أفكار كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد.. ولماذا لم يحب الجمهور فالفيردي

أحمد عز الدين يشرح كل هذا في الحلقة الجديدة من بعد تعيين مدرب برشلونة الجديد وإقالة فالفيردي.

برشلونة أعلن تغيين كيكي سيتيين مدربا للفريق خلفا لإرنستو فالفيردي، وبعقد يمتد لموسمين ونصف مقبلين.

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