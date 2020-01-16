إصابة 16 شخصا بسبب خروج قطارعن القضبان بالهند

أعلن مسئولون إصابة 16 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، بسبب خروج قطار ركاب عن القضبان، في ولاية أوديشا بشرق الهند .

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، جيه بي ميشرا، إن الحادث وقع عندما اصطدم ال قطار “لوكمانيا تيلاك إكسبريس”، ب قطار بضائع في منطقة كوتاك، مما أدى إلى خروج ثمانية من عرباته عن القضبان.

وأوضحت الشرطة أن الضباب الكثيف ربما أدى إلى وقوع الحادث الذي تم الإبلاغ عنه في الصباح.

وأضاف المتحدث باسم السكك الحديدية أنه “قد تم فحص جميع العربات، وتم إجلاء الركاب المحاصرين. وهناك من بين المصابين خمسة أصيبوا بجروح خطيرة. تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات قريبة”.

وأظهرت لقطات على قنوات إخبارية سكانا محليين يساعدون موظفي الكوارث في عمليات الإنقاذ، ويقومون بنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف. ولم يعرف سبب خروج ال قطار عن القضبان على الفور، وأمرت خدمات السكك الحديدية بفتح تحقيق في الحادث.

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