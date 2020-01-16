ملك الأردن يحذر من تحويل ليبيا الى سوريا جديدة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على أن السلام في العالم لن يكون ممكناً بدون تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ملك الأردن خلال إلقاءه خطابا أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبوغ الفرنسية نقلته قناة “المملكة” الأردنية اليوم الأربعاء تساءل :”وماذا لو بقيت سوريا رهينة للصراعات بين القوى العالمية وانزلقت مرة أخرى إلى الصراع الأهلي؟ ماذا لو شهدنا عودة لداعش، وأصبحت سوريا نقطة انطلاق لهجمات ضد بقية العالم؟

وأضاف العاهل الملك عبدالله :”واسمحوا لي أن أسأل: ماذا لو انهارت ليبيا باتجاه حرب شاملة، لتصبح في النهاية دولة فاشلة؟ ماذا لو أصبحت ليبيا سوريا جديدة، ولكنها هذه المرة أقرب إلى قارتكم؟.

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