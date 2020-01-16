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الحكومة الروسية تستقيل … ومؤتمر الهدنة الليبية من بين الأسباب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_موسكو

قدمت الحكومة الروسية بقيادة، دميتري ميدفيديف، استقالتها للرئيس، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وخلال لقاء جمعه وأعضاء حكومته مع الرئيس بوتين، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان. وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وربطت مصادر عدة بين استقالة الحكومة الروسية ويبن فشل مؤتمر موسكو لدعم الحل السياسي في ليبيا برفض القائد العام للجيش الليبي التوقيع عليها واستقبال الحكومة الروسية خلال المؤتمر لعناصر تربط روسيا بينها وبين الإرهاب مثل خالد المشري خلال المؤتمر

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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