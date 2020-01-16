سفارة عمان بالقاهرة تتلقى التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد | صور

واصلت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي، لتلقي التعازي والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد طيب.

وشارك في تقديم واجب ال عزاء والمواساة اليوم: الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، ولفيف من المسئولين المصريين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي بالقاهرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة، ونخبة من القيادات الصحفية والإعلامية والثقافية المصرية، وعدد من مسئولي جامعة الدول العربية.

وكانت قد فتحت السفارة العُمانية بالقاهرة أبوابها أمس من 11 – 1 ظهراً، لتلقي التعازي في وفاة السلطان قابوس ، الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضية، وتم تنصيب السلطان هيثم بن طارق سلطاناً لسلطنة عُمان.

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