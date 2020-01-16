النواب الروس يقرون تعيين مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء

صادق النواب الروس الخميس، على تولي ميخائيل ميشوستين منصب رئيس الوزراء غداة ترشيحه المفاجئ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق “تغييرات” في روسيا.

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما) فياتشيسلاف فولودين إن “القرار اتخذ” لصالح ميشوستين بعد تصويت بأغلبية 383 صوتا دون اعتراض أي نائب فيما امتنع 41 عن التصويت.

وأضاف فولودين “وحّد هذا الترشيح الجميع”.

وجاءت التسمية المفاجئة ل ميشوستين ، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب، مساء الأربعاء بعد الاستقالة المفاجئة أيضا لرئيس الوزاء ديميتري مدفيدف، وفي سياق إعلان بوتين نيته إجراء سلسلة إصلاحات مؤسساتية من بينها إدخال تعديلات على الدستور لإعطاء البرلمان صلاحيات أوسع.

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