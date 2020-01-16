صالح يكشف أسباب رفض توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن أسباب رفض توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال صالح في حوار مع جريدة الأخبار المصرية رفضنا التوقيع على هذا الاتفاق لأن الشخص المقابل في الاتفاق، وهو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، غير معترف به في ليبيا وحكومته غير شرعية خاصة بعد رفض مجلس النواب التصديق على حكومته مرتين مضيفا ثم جاء الاقتراح أن كل طرف يوقع على بيان بشكل منفرد “وبعد قراءة البيان تبين أنه لم يتضمن نقاطا هامة كثيرة. وعليه، رفضنا رفضا قاطعا التوقيع على هذا البيان”.

وأضاف صالح أن السبب الرئيس لرفض التوقيع هو حضور تركيا المحادثات وهى جزء أصيل من المشكلة وليست طرفا للحل. فكيف لها أن تكون حاضرة مع طرف من أطراف الخلاف مردفا أن السبب الآخر يتعلق بهدنة وقف اطلاق النار، قائلا “لقد جاءت موافقتنا على اتفاق الهدنة الاسبوع الماضي مع حكومة السراج احتراماً لروسيا التي تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية، على الرغم من اليقين لدينا أن الجماعات الإرهابية لن تلتزم بالهدنة وهذا ما حدث” مضيفا وفي اليوم الثاني لهذه الهدنة الهشة، أسقطت قوات الجيش الوطني الليبى طائرة مسيرة تركية وهذا خرق صريح للاتفاق من جانب الجماعات الإرهابية في طرابلس والتي تدعمها تركيا، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وتابع صالح أن من أسباب رفض توقيع الاتفاق عدم وجود أي إشارة في بنود البيان حول مغادرة المسلحين والمرتزقة أرض ليبيا كما أن المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار جاءت دون تحديد إطار زمني.

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