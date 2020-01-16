تعرف على ممثلي فرنسا وبريطانيا في مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

حسمت فرنسا وبريطانيا موقفهما من حضور مؤتمر برلين بشأن الصراع في ليبيا المزمع عقده يوم الـ19 من يناير الجاري.

وأعلن قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر برلين، وذلك بعد أن ترك الباب مفتوحاً لأيام من تلقيه الدعوة بشأن حضوره من عدمه.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيُشارك أيضاً في المؤتمر، لتتأكد بذلك مشاركة الدولتان رسمياً.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل.

ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لكل من أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ووجهت الدعوة ليبياً إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس رئاسي الوفاق فائز السراج .

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