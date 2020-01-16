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تعرف على ممثلي فرنسا وبريطانيا في مؤتمر برلين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

حسمت فرنسا وبريطانيا موقفهما من حضور مؤتمر برلين بشأن الصراع في ليبيا المزمع عقده يوم الـ19 من يناير الجاري.

وأعلن قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر برلين، وذلك بعد أن ترك الباب مفتوحاً لأيام من تلقيه الدعوة بشأن حضوره من عدمه.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيُشارك أيضاً في المؤتمر، لتتأكد بذلك مشاركة الدولتان رسمياً.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل.

ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لكل من أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ووجهت الدعوة ليبياً إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس رئاسي الوفاق فائز السراج .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • سيجلس ماكرون وجنسون وبوتن بجوار السيسى والمشير بينما اردوغان يجلس مع تبون والسراج وبعد انتهاء الفرح بلا اى نتائج يستأنف القتال

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  • أقرت أحد الممرضات الكوريات اللاتي امتنعن عن مواصلة العمل في أحد معامل الادوية بأوروبا في أحد مواقع التواصل ـ بأن هناك مؤامرة أوروامريكية مع منظمة حقوق الانسان بتطوير نوع جديد من الفيروسات وسيتم تجربته من خلال الادوية للاجئين المسلمين من الحروب سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو العراق أو الصومال أو الهند أو أندونيسيا أو الصين بأعتبارهم جنس بشري من العالم الثالث المتخلف والذي يصلح للتجارب الكيميائية سواء بالاسلحة أو الغذاء المهدرج أو الأدوية الجديدة !!!!
    وسبب هذا في خروج معظم العاملين والممرضات والباحثات الاسيوين من الدراسة أو العمل داخل مراكز التطور الدوائي والابحاث الجينية في أوروبا بسبب هذه العنصرية والاجرام ضد الانسانية

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