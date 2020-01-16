العثيمين يبحث خطة مبعوث منظمة التعاون الإسلامي لميانمار لمعالجة مشكلة الروهينجا

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكتبه بجدة صباح اليوم 16 يناير السفير إبراهيم خيرت مبعوث المنظمة الجديد إلى ميانمار للعمل من أجل العمل على إيجاد حلول لمشاكل اللاجئين الروهينجا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي إعداد خطة عمل في إطار توجهات الأمين العام، تتضمن جوانب إنسانية وسياسية وقانونية والبدء بتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة، وتشمل في مراحلها الأولي زيارة معسكرات اللاجئين ودول الجوار للوقوف علي الواقع هناك وآخر تطورات مشكلة الروهينجا.

يذكر أن السفير إبراهيم خيرت هو أحد كوادر وزارة الخارجية المصرية، تولي منصب مساعد وزير الخارجية وعمل في عدة مهام دبلوماسية في أمريكا اللاتينية وأوروبية وفي دول آسيوية، أبرزها ميانمار ، وتم تعيينه بقرار من قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة بمكة المكرمة، مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي في ميانمار .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا