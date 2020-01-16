صلاح يتحدث عن مواجهة يونايتد وكيف يُحفز كلوب لاعبي ليفربول

قمة نارية منتظرة في الدوري الإنجليزي. ليفربول يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة الـ 23 من الدوري.

وقال محمد صلاح: “يونايتد دائما ما يظهرون بشكل جيد ضد فرق المراكز الـ 6 الأولى. نحن نعرف ذلك جيدا”.

وأضاف في حواره مع بي إن سبورتس “أتمنى أن نكون في يومنا ونقدر على تحقيق الانتصار”.

يونايتد أجبر ليفربول على التعادل في لقاء الذهاب، وهو التعثر الوحيد للريدز في الدوري حتى الآن، في لقاء شهد غياب صلاح بسبب الإصابة.

فما رأي صلاح في لقاء الدور الأول بين الفريقين؟ يُجيب محترفنا المصري “المباراة كانت جيدة بين الطرفين ولكننا كنا نقدر على الانتصار”.

وأشار “أهدرنا العديد من الفرص وتحديدا في الدقائق الأخيرة من المباراة. التوفيق كان معهم بالخروج بالتعادل”.

وتطرق صلاح للحديث عن دور يورجن كلوب مع لاعبي ليفربول، قائلا: “كلوب يُحفزنا ويبقينا في كامل تركيزنا في كل مباراة”.

وأوضح “كلوب يضغط عليك دائما في التدريبات لتصبح في كامل تركيزك ولا تستهين بأي منافس أو تستسهل أي مباراة بسبب فارق النقاط”.

وأتم “كلوب يقدر على تحريك حماسك الداخلي قبل كل لقاء”.

صلاح صاحب الـ 27 عاما يبحث عن هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد.

ولعب صلاح ضد يونايتد 4 مرات ولم ينجح في التسجيل أو الصناعة. انتصر مرة وتعادل مرتين وخسر مرة.

هذا الموسم، شارك صلاح في 28 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 8.

ويحتل صلاح المركز العاشر على سلم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحلق وحيدا بعيدا بصدارة الدوري الإنجليزي بـ 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة ولم يخسر أمام أي فريق يليه في الترتيب. تعادل مع ليفربول وانتصر على سيتي وتشيلسي وليستر سيتي.

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