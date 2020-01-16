ميركاتو إنتر يشتعل.. النيراتزوري يقترب من حسم 3 صفقات خلال 72 ساعة

وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة إتمام أكثر من صفقة في صفوف النيراتزوري، والبداية بضم الفرنسي أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

المهاجم الفرنسي وفقا للصحفي الإيطالي “نيكولو شيريا” سينضم بمقابل 5 مليون يورو بالإضافة إلى 1.5 مليون حوافز مرتبطة بالأداء.

ومن المتوقع أن يُجري اللاعب البالغ 33 عاما الفحص الطبي بين 48 و72 ساعة المقبلة.

بطل العالم رفقة منتخب فرنسا سيحصل على 4 مليون يورو راتبا سنويا عقب التوقيع على تعاقده لمدة عامين ونصف.

يواصل أنطونيو كونتي العمل على تدعيم مركز الظهيرين والذي كان بمثابة الصداع في رأس المدير الفني الإيطالي في النصف الأول من الموسم بسبب الإصابات واهتزاز المستوى.

أشارت شبكة “سكاي” الإيطالية في وقت سابق أن النيراتزوري عرّض صفقة تبادلية مع روما أيضا.

روما يسعى للحصول على خدمات ماتيو بوليتانو في المقابل يريد إنتر الحصول على خدمات الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا.

بوليتانو جناح إنتر لا يشارك بشكل مستمر تحت قيادة كونتي، في المقابل لا يعد لاعب يوفنتوس السابق ضمن الأسماء الأساسية للذئاب تحت قيادة باولو فونسيكا.

الصفقة تعرقلت بعض الشيء بسبب طلب إنتر وضع بند في عقد سبيناتزولا يُتيح للنادي شراء عقده بشكل نهائي حال خوض عدد معين من المباريات بسبب تاريخ اللاعب مع الإصابات سواء مع يوفنتوس أو أتالانتا.

الشبكة الإيطالية قالت إن الصفقة ستتم إذ سيصل اللاعب إلى ميلانو من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

وفي المقابل سيحصل روما على بوليتانو لتعويض انتهاء موسم نيكولو زانيولو بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

ورغم تقارير الشبكة الإيطالية إلا أن “جانيلوكا دي مارزيو” الصحفي الإيطالي قال إن انتقال أشلي يونج إلى إنتر بات قريبا.

إنتر عرّض على مانشستر يونايتد 1.5 مليون يورو لضم اللاعب في يناير بدلا من الانتظار للصيف وضمه بدون مقابل.

الإنجليزي المخضرم توصل لاتفاق مع إدارة النيراتزوري وسوف يصل إلى ميلانو بين يومي الجمعة والسبت للخضوع للفحص الطبي.

انضمام سبيناتزولا الذي يشغل مركز ظهير الأيسر وكذلك يونج الذي يلعب في مركزي الظهير سيفسح المجال من أجل خروج النمساوي فلانتينو لازارو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

النمساوي لم يقنع المدير الفني الإيطالي رغم مشاركته في 11 مباراة فقط الموسم الجاري بقميص النيراتزوري عقب انتقاله في الصيف مقابل 22 مليون يورو.

إنتر تحوّل للدوري الأوروبي عقب احتلال المركز الثالث بدور المجموعات من دوري الأبطال ويلتقي مع لودوجريتس البلغاري.

محليا يتواجد إنتر في وصافة جدول الترتيب خلف يوفنتوس بفارق نقطتين عقب نهاية الدور الأول، ويلتقي مع فيورنتينا في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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