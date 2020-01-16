مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل محاكمة عزل ترامب حتى الثلاثاء المقبل

تأجلت اليوم الخميس، جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بالمحاكمة الخاصة ب عزل الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أداء رئيس المحكمة العليا وجميع أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية.

وسيتم إرسال الاستدعاءات إلى الرئيس دونالد ترامب وسيكون أمامه فرصة حتى يوم السبت في تمام الساعة 6 مساءً لتقديم رده.

وسيكون لديه كذلك فرصة حتى يوم الإثنين ظهراً لتقديم أي عريضة للمرافعة يود ضمها للأوراق . وسيكون أمام المدعين المعينين من مجلس النواب لمباشرة القضية حتى ظهر يوم الثلاثاء لتقديم ردهم على ذلك.

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