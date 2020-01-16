البنتاجون يستأنف قريبا برنامج تدريب سعوديين بعد وقفه إثر إطلاق نار بقاعدة بحرية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الخميس إنها ستعلن قريبا استئناف برنامج لتدريب ضباط بالجيش السعودي بالولايات المتحدة كانت قد علقته بعد قيام ضابط سعودي بإطلاق الرصاص بقاعدة بحرية بولاية فلوريدا الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.

وعلق الجيش الأمريكي تدريب الطيارين السعوديين وألزم نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا بالبقاء في غرف الدراسة والتدريبات في إطار عملية “مراجعة أمنية” قام خلالها بمراجعة وفحص الإجراءات المتعلقة بالبرنامج.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يزور وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع القادم قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا حيث وقع حادث إطلاق الرصاص لإطلاع قيادة القاعدة على الإجراءات المزمعة لتحسين عملية فحص العسكريين الأجانب والتغييرات التي أدخلت على إجراءات الأمن بما في ذلك سلامة الأشخاص بالقواعد الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي أيضا استئناف التدريب العملي للعسكريين.

وتابع هوفمان في مؤتمر صحفي “نتطلع لاستئناف (التدريب) خلال الأيام القليلة القادمة… ينبغي أن نبلغكم بذلك قريبا”. وقُتل ثلاثة أمريكيين وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع بقاعدة بنساكولا البحرية. وأطلق نائب قائد للشرطة النار على المسلح، وهو الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، فأرداه قتيلا. ووصف وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم الاثنين الواقعة بأنها عمل إرهابي وأعلن قيام السعودية بسحب 21 طالبا عسكريا بعد أن أظهر التحقيق أنهم إما كان بحوزتهم مواد إباحية مرتبطة بالأطفال أو لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى إسلاميا متطرفا أو معاديا للولايات المتحدة. وعقد الهجوم الذي وقع في السادس من ديسمبر كانون الأول السعودية .aspx’> العلاقات الأمريكية السعودية في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الولايات المتحدة و إيران غريمة السعودية في المنطقة.

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