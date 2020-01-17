باكستان تحذر واشنطن من إهمال أفغانستان: لا تكرروا ما حدث في الثمانينات

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الخميس، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحافظ على انخراطها في أفغانستان عبر إعادة الإعمار، وليس القتال في حال نجحت بسحب قواتها من هناك وإنهاء أطول حروبها الخارجية.

وجاء كلام قرشي خلال زيارته واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لإجراء محادثات تتناول الزخم الذي يحيط بجهود إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وحذّر قرشي الولايات المتحدة من إهمال أفغانستان مجددا كما حدث بعد عام 1989 عقب انسحاب القوات السوفيتية منها تحت ضغط الإسلاميين المدعومين من واشنطن وإسلام أباد.

وقال قرشي خلال كلمة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية عشية محادثاته مع بومبيو “لا تكرروا ما حدث الثمانينات”.

وأضاف “حتى لو تم إبرام اتفاق ناجح، فإن التحديات ستبقى ماثلة، لذلك يتعيّن على الولايات المتحدة أن تقوم مع أصدقائها وشركائها في التحالف بانسحاب أكثر مسئولية”. وتابع “يجب أن يبقوا على انخراطهم، ليس في القتال، بل في إعادة البناء”.



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